Североатлантический альянс заинтересован в диверсиях на Балтике, чтобы нарастить свою группировку около морских границ России. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в своем Telegram-канале.

По его словам, осуществление диверсий на Балтике не даст России никаких геополитических и военных преимуществ.

« А в о т е с л и п р е д с т а в и т ь с е б е , ч т о с а м о п о д р ы в ы у с т р а и в а ю т с а м и н а т о в ц ы с ц е л ь ю о б в и н и т ь в э т о м Р о с с и ю , т о с м ы с л ы с р а з у ж е п р о я в л я ю т с я » , — н а п и с а л с е н а т о р .

По его мнению, страны НАТО могут совершать диверсии на Балтике ради обоснования наращивания своего военного присутствия вблизи морских границ РФ, чтобы в будущем превратить Балтийское море во внутреннее море альянса.

31 января полиция Норвегии сообщила о задержании судна Silver Dania, которое зарегистрировано в королевстве и курсирует между Санкт-Петербургом и Мурманском. Его экипаж состоит из 11 россиян. Судно задержали по запросу латвийских властей из-за подозрения в причастности к повреждению кабеля в Балтийском море.

Раскрыт план НАТО против России в Балтийском море

26 января подводный оптоволоконный кабель, проложенный между Латвией и Швецией, получил повреждения, вероятно, в результате внешнего воздействия. После этого латвийский премьер-министр Эвика Силиня заявила о созыве совещания с участием ответственных служб и министерств.