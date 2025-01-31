С депутата Милонова взыскали 150 тысяч рублей

Суд в Санкт-Петербурге постановил взыскать с депутата Госдумы Виталия Милонова 150 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом суд удовлетворил иск Ирины Воскобойниковой, которую Милонов ранее обвинил в государственной измене и сотрудничестве со спецслужбами Украины. Кроме того, суд также признал обвинения Милонова не соответствующими действительности.

« К и р о в с к и й р а й о н н ы й с у д г . С а н к т - П е т е р б у р г а р а с с м о т р е л и с к И р и н ы В о с к о б о й н и к о в о й к В и т а л и ю М и л о н о в у . С у д о б я з а л М и л о н о в а о п р о в е р г н у т ь д а н н у ю и н ф о р м а ц и ю в с в о е м T e l e g r a m - к а н а л е и в з ы с к а л в с ч е т к о м п е н с а ц и и м о р а л ь н о г о в р е д а 1 5 0 т ы с . р у б л е й » , — с о о б щ и л и в о б ъ е д и н е н н о й п р е с с - с л у ж б е с у д о в С а н к т - П е т е р б у р г а .

Отмечается, что сама Воскобойникова просила суд взыскать с Милонова 1 миллион рублей.

Ранее Милонов предложил Гренландии войти в состав России.