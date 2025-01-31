С депутата Милонова взыскали 150 тысяч рублей
Суд в Санкт-Петербурге постановил взыскать с депутата Госдумы Виталия Милонова 150 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Об этом сообщает ТАСС.
Таким образом суд удовлетворил иск Ирины Воскобойниковой, которую Милонов ранее обвинил в государственной измене и сотрудничестве со спецслужбами Украины. Кроме того, суд также признал обвинения Милонова не соответствующими действительности.
«Кировский районный суд г. Санкт-Петербурга рассмотрел иск Ирины Воскобойниковой к Виталию Милонову. Суд обязал Милонова опровергнуть данную информацию в своем Telegram-канале и взыскал в счет компенсации морального вреда 150 тыс. рублей», — сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
Отмечается, что сама Воскобойникова просила суд взыскать с Милонова 1 миллион рублей.
Ранее Милонов предложил Гренландии войти в состав России.