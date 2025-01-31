Кириенко обсудил открытие авиасообщения с Абхазией

Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко и руководитель координационного штаба по вопросам реконструкции и строительства аэропорта Бадра Гунба провели совещание по вопросам авиасообщения между Россией и Абхазией.

Совещание прошло в здании аэропорта «Сухум», в ходе него обсуждались дальнейшие шаги для расширения сотрудничества в данной сфере, сообщает Telegram-канал Sputnik Абхазия.

Кириенко отметил, что старт постоянного авиасообщения – это давняя мечта как для Абхазии, так и для России. Он сказал: «Старт и первые рейсы постоянного авиасообщения – это то, о чем давно мечтали люди, причем и в Абхазии, и в России. Есть шанс быстро реализовать эту мечту».

В ходе встречи обсуждалось завершение работ по реконструкции аэропорта, включая бетонирование взлетно-посадочной полосы и обочин, установку свето-сигнального оборудования и маркировку летного поля. Были успешно проведены летные проверки и введены в эксплуатацию средства радиотехнического обеспечения полетов и связи.

Гунба попросил Кириенко помочь с организацией постоянного авиасообщения до начала летнего сезона, а также оказать материальную помощь в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Кириенко пообещал, что руководство России рассмотрит эти запросы.

Ранее минфин Абхазии заявил о финансовой помощи России в 5,2 млрд руб. в 2025 году.