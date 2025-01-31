Посол России в Израиле высказался о вызволении из Газы заложников
Россия ни на один день не прекращала усилий по вызволению из сектора Газа заложников — россиянина Александра Труфанова и выходца из Донбасса Максима Харкина. Об этом заявил посол России в Израиле Анатолий Викторов, сообщает ТАСС.
«Мы ни на один день не прекращали наших усилий по вызволению российского гражданина Александра Труфанова и уроженца Донбасса, мама, брат и дочь которого имеют российское гражданство, Максима Харкина, и прилагаем все усилия для того, чтобы их вызволить из плена», — сказал дипломат.
По его словам, Россия рассчитывает, что временное прекращение огня между Израилем и ХАМАС приведет к более устойчивому мирному урегулированию.
Ранее российский посол заявил, что состояние здоровья россиянина Александра Труфанова, находящегося в плену Палестинская радикальная организация «Исламский джихад», удовлетворительное, но не положительное.