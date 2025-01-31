31 января зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев приехал в Санкт-Петербург, чтобы посетить одно из оборонных предприятий. Об этом пишет портал "Фонтанка" в своем Telegram-канале.

Издание отмечает, что на стрелке Васильевского острова около 14 часов были пробки.

До этого Медведев спрогнозировал затягивание переговорного процесса президентом Украины Владимиром Зеленским. Он добавил, что Зеленский утратил свою легитимность в качестве главы государства. В будущем украинский лидер может попробовать переизбраться на новый срок, однако это будет "чрезвычайно опасно" — он либо проиграет кому-либо из других видных кандидатов, либо его "уберут" англо-саксонские кураторы, считает Медведев.

По мнению заместителя председателя СБ РФ, по этой причине Зеленский будет пытаться затянуть переговорный процесс.

Также зампредседателя Совбеза РФ заявлял о победе РФ на Украине. По словам Медведева, российские военные демонстрируют взаимовыручку и подлинное мужество в зоне СВО. Он выразил благодарность каждому, кто защищает страну в непростое время.