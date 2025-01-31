В Госдуму внесен пакет проектов об ограничениях для иноагентов

На рассмотрение Госдумы внесли инициативы, среди прочего, запрещающие иноагентам участвовать в просвещении и образовании в России. Об этом депутат Думы Василий Пискарев сообщил в Telegram.

Одна из инициатив предусматривает полный запрет для иноагентов на осуществление просветительской и образовательной деятельности. Пискарев ранее рассказал, что сейчас в реестре иноагентов находятся 50 человек, которые «активно отрабатывают повестку противников» России в сферах отечественного образования и просвещения.

Если законопроект будет принят, иноагенты не смогут проводить лекции, презентации, семинары, мастер-классы, круглые столы, дискуссии не только для детей, но и для взрослых. Если образовательная организация будет признана иноагентом, действие ее лицензии прекратят.

Еще одна инициатива предусматривает запрет на получение муниципальной поддержки иноагентами (в дополнение к уже действующему запрету на господдержку). По словам Пискарева, в соответствии с этой мерой иноагенты не смогут получить финансирование «из бюджетов всех уровней».

В рамках другой инициативы иноагентам планируют запретить получать статус социально ориентированных некоммерческих организаций. Депутат указал, что сейчас более десяти организаций-иноагентов имеют статус социально ориентированных. Благодаря этому организации могут получать дополнительные финансовые ресурсы в виде пожертвований, подчеркнул Пискарев.

Также инициативы предлагают увеличить штрафы для иноагентов за несоблюдение требований Минюста. Депутат заявил, что действующее наказание в виде предупреждения или штрафа (500-1000 рублей для граждан, 2000-4000 рублей для должностных лиц) «не удерживает от правонарушений». Штрафы предлагается увеличить до 30-50 тысяч рублей для граждан, 100-300 тысяч для должностных лиц и до 300-500 тысяч рублей для юрлиц.

Кроме того, от иноагентов хотят потребовать маркировать свои материалы с соблюдением утвержденной формы. Пискарев подчеркнул, что сейчас некоторые иноагенты маркируют материалы в искаженном виде, к примеру, приписывая антироссийские лозунги, и «коверкают учрежденную форму в ёрническом стиле». Наказывать за это предлагается штрафами до 50 тысяч рублей.

В конце 2024 года в России приняли закон, согласно которому доходы иноагентов от творческой деятельности могут зачисляться только на специальный рублевый счет. Возможность распоряжаться этими средствами появится у иноагента только после отмены для него этого статуса.