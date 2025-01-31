Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов заявил, что слова чешского сенатора Мирославы Немцовой, пожелавшей повторения блокады Ленинграда, ставят ее в один ряд с военными преступниками. Об этом сообщает РИА Новости.

Немцова опубликовала свой пост 27 января, в годовщину снятия блокады Ленинграда. Она заявила, что Россия «должна не праздновать, а снова испытать подобное». Немцова призвала западные страны ужесточить санкции до такой степени, чтобы они привели к «краху российской экономики». Позже ее пост был удален.

« П у б л и ч н ы й п р и з ы в ч е ш с к о й г р а ж д а н к и Н е м ц о в о й с т а в и т е е в о д и н р я д с в о е н н ы м и п р е с т у п н и к а м и , в с о о т в е т с т в и и с д е й с т в у ю щ и м р о с с и й с к и м у г о л о в н ы м з а к о н о д а т е л ь с т в о м » , - т а к с л о в а ч е ш с к о г о с е н а т о р а п р о к о м м е н т и р о в а л П е р м и н о в .

Он отметил, что по российскому законодательству Немцовой грозит до 20 лет лишения свободы. Сенатор заявил, что ее пост демонстрирует «сущностные и, возможно, необратимые личностные трансформации представителей европейского политического истеблишмента». Европейские политики начали «публично и открыто декларировать свою преступную позицию».

В Кремле высказались о призыве Чехии повторить блокаду Ленинграда

« П о ж е л а т ь « п о в т о р е н и я » б л о к а д ы , у н е с ш е й м и л л и о н ж и з н е й в о д н о м н а ш е м г о р о д е , - н е о н а ц и з м , и г л у м л е н и е н а д п а м я т ь ю л ю д е й , б е з в и н н о п о г и б ш и х о т р у к ф а ш и с т о в » , - п о д ч е р к н у л П е р м и н о в .

Он добавил, что фашисты совершали зверства и на родине Немцовой, в Чехословакии, которая была освобождена советскими солдатами.