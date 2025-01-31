Посольство РФ прокомментировало задержание судна с россиянами в Норвегии

Российское посольство в Норвегии выясняет детали задержания судна Silver Dania с гражданами РФ. Об этом дипведомство сообщило ТАСС.

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" Н а д а н н ы й м о м е н т н о р в е ж с к а я п о л и ц и я о з а д е р ж а н и и р о с с и й с к и х г р а ж д а н в п о с о л ь с т в о н е с о о б щ а л а . Н а п р а в и л и о ф и ц и а л ь н ы й з а п р о с в п о л и ц и ю о к р у г а Т р о м с , в ы я с н я е м о б с т о я т е л ь с т в а с и т у а ц и и " , — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

31 января полиция Норвегии сообщила о задержании судна Silver Dania, которое зарегистрировано в королевстве и курсирует между Санкт-Петербургом и Мурманском. Его экипаж состоит из россиян.

Судно задержали по запросу латвийских властей из-за подозрения в причастности к повреждению кабеля в Балтийском море.

Власти Норвегии задержали судно с российским экипажем

26 января подводный оптоволоконный кабель, проложенный между Латвией и Швецией, получил повреждения, вероятно, в результате внешнего воздействия. После этого латвийский премьер-министр Эвика Силиня заявила о созыве совещания с участием ответственных служб и министерств.