Захарова прокомментировала критику политиков ЕС песни «Сигма бой»
Заявления европейских политиков о российской песне «Сигма бой» являются примером «безумия и клинической русофобии». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет РИА Новости.
Трек «Сигма-бой» вышел в октябре 2024 года. Его исполняют 11-летняя Светлана Чертищева (Betsy) и 12-летняя Мария Янковская. Композиция завирусилась в сети, а немецкий политик, член Европарламента от партии «Воль Европа» Нэла Риль сочла, что трек якобы способствует продвижению пророссийских взглядов и призвала запретить его.
По мнению Захаровой, такие заявления со стороны европейских политиков – «это уже клиническая русофобия».
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«Можно запретить, я не знаю, бурых медведей. Можно вычленить ту часть солнца, которая светит России, и тоже ее попытаться запретить. Можно наказывать воду за то, что она в мировом океане на какой-то своей стадии касалась берегов России. Это из разряда безумия», - подчеркнула дипломат.
Напомним, что в январе композиция «Сигма-бой» заняла седьмую строчку в одном из чартов Billboard.