Заявления европейских политиков о российской песне «Сигма бой» являются примером «безумия и клинической русофобии». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет РИА Новости.

Трек «Сигма-бой» вышел в октябре 2024 года. Его исполняют 11-летняя Светлана Чертищева (Betsy) и 12-летняя Мария Янковская. Композиция завирусилась в сети, а немецкий политик, член Европарламента от партии «Воль Европа» Нэла Риль сочла, что трек якобы способствует продвижению пророссийских взглядов и призвала запретить его.

По мнению Захаровой, такие заявления со стороны европейских политиков – «это уже клиническая русофобия».

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« М о ж н о з а п р е т и т ь , я н е з н а ю , б у р ы х м е д в е д е й . М о ж н о в ы ч л е н и т ь т у ч а с т ь с о л н ц а , к о т о р а я с в е т и т Р о с с и и , и т о ж е е е п о п ы т а т ь с я з а п р е т и т ь . М о ж н о н а к а з ы в а т ь в о д у з а т о , ч т о о н а в м и р о в о м о к е а н е н а к а к о й - т о с в о е й с т а д и и к а с а л а с ь б е р е г о в Р о с с и и . Э т о и з р а з р я д а б е з у м и я » , - п о д ч е р к н у л а д и п л о м а т .

Напомним, что в январе композиция «Сигма-бой» заняла седьмую строчку в одном из чартов Billboard.