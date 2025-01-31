Кремль прокомментировал «завиральные рассуждения» о военных КНДР в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения американской газеты The New York times (NYT) о военных КНДР в России. Его цитирует ТАСС.

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«Там много разных рассуждений, правильных и неправильных и завиральных, и с искажением действительности. Каждый раз это комментировать, наверное, не пристало нам. Мы не будем этого делать», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.