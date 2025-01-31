Песков не стал комментировать задержания сотрудников «Роснано»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет комментировать задержания сотрудников компании «Роснано» по делу о превышении полномочий.

Он подчеркнул, что этот вопрос относится к следственным действиям, и Кремль не может их комментировать, сообщает ТАСС.

Напомним, в столице прошли задержания бывших заместителей экс-руководителя «Роснано» Анатолия Чубайса.

Замруководителя компании «УК Роснано» Борис Подольский, управляющий директор по финансам Артур Галстян и директор по методологии учета Марина Касенкова задержаны в рамках уголовного дела о злоупотреблении полномочиями, причинен ущерб государству в 43 млрд рублей.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов ранее обратился в Следственный комитет с просьбой о проверке действий бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса на наличие признаков преступлений и запросил информацию о расследованиях в отношении него.