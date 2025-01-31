Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что население Армении может столкнуться с «тотальным обнищанием» в результате европейской интеграции. Об этом сообщает ТАСС.

Правительство Армении 9 января одобрило законопроект, инициирующий процесс вступления страны в ЕС. Премьер-министр Никол Пашинян подчеркнул, что этот документ не означает, что членство Армении в Евросоюзе предопределено. Он отметил, что решение по этому вопросу может быть принято только на референдуме.

После принятия законопроекта Армения и ЕС начнут обсуждать дорожную карту по вступлению страны в блок. В сентябре Ереван и Евросоюз начали переговоры о безвизовом режиме. Пашинян после этого назвал Брюссель ключевым партнером Армении, поддерживающим фундаментальные реформы правительства страны. Позже в Кремле заявили, что Армения не сможет быть одновременно членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Евросоюза.

По словам Захаровой, в результате евроинтеграции Армения может столкнуться с более высокими пошлинами, что приведет к резкому падению темпов роста ВВП. Представитель МИД подчеркнула, что это станет ударом «не по прибыли и доходности сегодняшнего дня, а по развитию».

« Е с л и м ы г о в о р и м о м а с ш т а б а х п р о и з в о д с т в а , о н а с е л е н и и А р м е н и и , э т о п р о с т о м о ж е т п р и в е с т и к т о т а л ь н о м у о б н и щ а н и ю » , - з а я в и л а З а х а р о в а .

Также представитель МИД спрогнозировала сокращение экспорта армянских товаров на 80 процентов. По ее мнению, заместить товарооборот Армении со странами ЕАЭС альтернативными источниками не удастся даже в среднесрочной перспективе.