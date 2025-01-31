Захарова предупредила Армению об «обнищании»
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что население Армении может столкнуться с «тотальным обнищанием» в результате европейской интеграции. Об этом сообщает ТАСС.
Правительство Армении 9 января одобрило законопроект, инициирующий процесс вступления страны в ЕС. Премьер-министр Никол Пашинян подчеркнул, что этот документ не означает, что членство Армении в Евросоюзе предопределено. Он отметил, что решение по этому вопросу может быть принято только на референдуме.
После принятия законопроекта Армения и ЕС начнут обсуждать дорожную карту по вступлению страны в блок. В сентябре Ереван и Евросоюз начали переговоры о безвизовом режиме. Пашинян после этого назвал Брюссель ключевым партнером Армении, поддерживающим фундаментальные реформы правительства страны. Позже в Кремле заявили, что Армения не сможет быть одновременно членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Евросоюза.
По словам Захаровой, в результате евроинтеграции Армения может столкнуться с более высокими пошлинами, что приведет к резкому падению темпов роста ВВП. Представитель МИД подчеркнула, что это станет ударом «не по прибыли и доходности сегодняшнего дня, а по развитию».
«Если мы говорим о масштабах производства, о населении Армении, это просто может привести к тотальному обнищанию», - заявила Захарова.
Также представитель МИД спрогнозировала сокращение экспорта армянских товаров на 80 процентов. По ее мнению, заместить товарооборот Армении со странами ЕАЭС альтернативными источниками не удастся даже в среднесрочной перспективе.