В МИД ответили на вопрос об участии россиян в протестах в Сербии
Сведения об участии граждан России в протестах в Сербии в настоящее время отсутствуют. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос корреспондента «Ленты.ру».
«Сведений об участии в демонстрациях или в какой-либо другой связи не располагаем», — сообщила дипломат.
Вучевич: массовые протесты в Сербии организованы из заграницы
Ранее Захарова заявила, что страны Запада желают устроить цветную революцию в Сербии из-за ее особой позиции.