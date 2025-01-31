В МИД ответили на вопрос об участии россиян в протестах в Сербии

Сведения об участии граждан России в протестах в Сербии в настоящее время отсутствуют. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос корреспондента «Ленты.ру».

В МИД ответили на вопрос об участии россиян в протестах в Сербии
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«Сведений об участии в демонстрациях или в какой-либо другой связи не располагаем», сообщила дипломат.

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Ранее Захарова заявила, что страны Запада желают устроить цветную революцию в Сербии из-за ее особой позиции.

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