В МИД ответили на вопрос об участии россиян в протестах в Сербии

Сведения об участии граждан России в протестах в Сербии в настоящее время отсутствуют. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос корреспондента «Ленты.ру».

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« С в е д е н и й о б у ч а с т и и в д е м о н с т р а ц и я х и л и в к а к о й - л и б о д р у г о й с в я з и н е р а с п о л а г а е м » , — с о о б щ и л а д и п л о м а т .

Вучевич: массовые протесты в Сербии организованы из заграницы

Ранее Захарова заявила, что страны Запада желают устроить цветную революцию в Сербии из-за ее особой позиции.