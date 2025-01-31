Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нужно продолжать обращать внимание международной общественности на преступления Вооруженных сил Украины, в частности, в Курской области.

Так он прокомментировал появившиеся подробности, как украинские солдаты убивали жителей Русского Поречного.

" О б э т о м н у ж н о г о в о р и т ь , о з в у ч и в а т ь , п о к а з ы в а т ь . Н е с м о т р я н а в с ю г л у х о т у м е ж д у н а р о д н о й о б щ е с т в е н н о с т и и н е ж е л а н и е о б р а щ а т ь в н и м а н и е н а т а к и е з в е р с т в а " , — з а к л ю ч и л Песков.

31 января официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко заявила, что пять украинских военных в сентябре 2024 года вторглись на территорию Курской области, после чего расправились с 22 мирными жителями села Русское Поречное. По ее словам, преступления совершили старший солдат ВСУ Евгений Фабрисенко и четверо его сослуживцев. У них были позывные "Художник", "Кум", "Проводник" и "Мотыль".

Российские бойцы взяли Фабрисенко в плен в ходе сражений в Суджанском районе. Впоследствии украинского военного отправили на допрос, во время которого он признался в совершенных им и другими солдатами ВСУ злодеяниях.