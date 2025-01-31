Песков призвал продолжать говорить миру о преступлениях ВСУ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нужно продолжать обращать внимание международной общественности на преступления Вооруженных сил Украины, в частности, в Курской области.
Так он прокомментировал появившиеся подробности, как украинские солдаты убивали жителей Русского Поречного.
"Об этом нужно говорить, озвучивать, показывать. Несмотря на всю глухоту международной общественности и нежелание обращать внимание на такие зверства", — заключил Песков.
31 января официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко заявила, что пять украинских военных в сентябре 2024 года вторглись на территорию Курской области, после чего расправились с 22 мирными жителями села Русское Поречное. По ее словам, преступления совершили старший солдат ВСУ Евгений Фабрисенко и четверо его сослуживцев. У них были позывные "Художник", "Кум", "Проводник" и "Мотыль".
Российские бойцы взяли Фабрисенко в плен в ходе сражений в Суджанском районе. Впоследствии украинского военного отправили на допрос, во время которого он признался в совершенных им и другими солдатами ВСУ злодеяниях.