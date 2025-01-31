В МИД России усомнились в намерении США снизить напряженность в отношениях

США не будут способствовать снижению напряженности в отношениях с Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД России Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

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« П р я м о п р е д у с м а т р и в а е т с я с у щ е с т в е н н о е у к р е п л е н и е а м е р и к а н с к о г о я д е р н о г о а р с е н а л а , с р е д с т в д л я в е д е н и я б о е в ы х о п е р а ц и й в к о с м о с е , в т о м ч и с л е и р а з р а б о т к а и р а з в е р т ы в а н и е с и с т е м п е р е х в а т а к о с м и ч е с к о г о б а з и р о в а н и я » , — с о о б щ и л а З а х а р о в а .

Дипломат подчеркнула, что Россия рассматривает эти шаги как «очередное подтверждение нацеленности США на превращение космоса в арену вооруженного противостояния».

Она уточнила, что речь идет о поручении президента США Дональда Трампа по расширению национального противоракетного проекта. По словам Захаровой, это решение стало «первой ласточкой» в курсе Вашингтона на наращивание дестабилизирующих военно-технических программ.