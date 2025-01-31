В Кремле высказались о призыве Чехии повторить блокаду Ленинграда

Есть много горячих голов, которые не понимают, что они говорят. Таким образом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления бывшего председателя палаты парламента и сенатора Чехии Мирославы Немцовой, призвавшей повторить блокаду Ленинграда, передает ТАСС.

« Е с т ь м н о г о т а к н а з ы в а е м ы х „ г о р я ч и х г о л о в “ , к о т о р ы е с а м и н е п о н и м а ю т , ч т о о н и г о в о р я т ( . . . ) Н о э т о г о в о р и т о т о м , ч т о д о с и х п о р с р е д и п о л и т и к о в , в т о м ч и с л е в Ч е х и и , е с т ь м н о г о р у с о ф о б о в , н а х о д я щ и х с я в с о с т о я н и и , к о т о р о е г р а н и ч и т с б е з у м и е м » — о т м е т и л п р е д с т а в и т е л ь К р е м л я .

Песков призвал «не обращать внимания» на подобные заявления.

В Германии высказались об ответственности за блокаду Ленинграда

Ранее Немцова отреагировала на празднование годовщины освобождения Ленинграда от блокады и призвала повторить это. По словам сенатора, страны Запада могут добиться такого эффекта для России, если введут более жесткие санкции, которые приведут к краху экономики страны.

29 января в МИД ФРГ заявили, что Германия взяла на себя ответственность за преступления времен Второй мировой войны, в том числе, за блокаду Ленинграда, и продолжит ее нести. В ведомстве добавили, что власти страны с 2019 года финансируют модернизацию больницы в Санкт-Петербурге, где по сей день проходят лечение люди, пережившие блокаду.