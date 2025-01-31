МИД назвал деструктивным для стратстабильности план Трампа по ПРО

Поддержка президентом США Дональдом Трампом дестабилизирующих оружейных программ не будет способствовать разговору о стратегических наступательных вооружениях (СНВ). Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В ходе брифинга дипломат указала на недавний указ Трампа "Железный купол для Америки", в рамках которого подразумевается "резкая интенсификация национального проекта противоракетной обороны (ПРО).
Также Захарова сравнила расширение проекта до масштабов, сопоставимых со "Звездными войнами" экс-президента США Рональда Рейгана в рамках "грандиозной стратегической оборонной инициативы".
"Мы рассматриваем это как очередное подтверждение нацеленности США на превращение космоса в арену вооруженного противостояния, противоборства, размещения там оружия", - заявила официальный представитель МИД РФ.
Захарова подчеркнула, что указанные подходы американского правительства "не будут способствовать снижению напряженности", а также выправлению положения дел в стратегической сфере.
Глава Белого дома подписал указ о разработке системы национальной системы ПРО "Железный купол". Документ предписывает министру обороны, главе Пентагона Питу Хегсету через 60 дней представить Трампу архитектуру и план создания "щита противоракетной обороны следующего поколения". Создать его американский лидер дал обещание еще во время своей предвыборной кампании. Впрочем, военные относятся к этой идее скептически. Подробности о новом проекте — в материале "Газеты.Ru".