МИД назвал деструктивным для стратстабильности план Трампа по ПРО

Поддержка президентом США Дональдом Трампом дестабилизирующих оружейных программ не будет способствовать разговору о стратегических наступательных вооружениях (СНВ). Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В ходе брифинга дипломат указала на недавний указ Трампа "Железный купол для Америки", в рамках которого подразумевается "резкая интенсификация национального проекта противоракетной обороны (ПРО).

Также Захарова сравнила расширение проекта до масштабов, сопоставимых со "Звездными войнами" экс-президента США Рональда Рейгана в рамках "грандиозной стратегической оборонной инициативы".

" М ы р а с с м а т р и в а е м э т о к а к о ч е р е д н о е п о д т в е р ж д е н и е н а ц е л е н н о с т и С Ш А н а п р е в р а щ е н и е к о с м о с а в а р е н у в о о р у ж е н н о г о п р о т и в о с т о я н и я , п р о т и в о б о р с т в а , р а з м е щ е н и я т а м о р у ж и я " , - з а я в и л а о ф и ц и а л ь н ы й п р е д с т а в и т е л ь МИД РФ.

Захарова подчеркнула, что указанные подходы американского правительства "не будут способствовать снижению напряженности", а также выправлению положения дел в стратегической сфере.

Глава Белого дома подписал указ о разработке системы национальной системы ПРО "Железный купол". Документ предписывает министру обороны, главе Пентагона Питу Хегсету через 60 дней представить Трампу архитектуру и план создания "щита противоракетной обороны следующего поколения". Создать его американский лидер дал обещание еще во время своей предвыборной кампании. Впрочем, военные относятся к этой идее скептически. Подробности о новом проекте — в материале "Газеты.Ru".