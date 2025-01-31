В Кремле высказались о контактах с США после авиакатастрофы
Россия и США контактируют по авиакатастрофе в Вашингтоне посредством дипломатических каналов. Как сообщает ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Накануне в небе неподалеку от аэропорта имени Рейгана в Вашингтоне столкнулись военный вертолет и пассажирский самолет. Оба борта рухнули в реку Потомак. В самолете находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, в вертолете — трое человек. В авиакатастрофе никто не выжил. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что у трех жертв происшествия был российский паспорт, информация по еще одному погибшему проверяется.
«Когда происходят какие-то происшествия с гражданами другой страны, то страна уведомляется посредством дипломатических каналов. Так происходит и сейчас, дипломатические каналы в этом плане работают», — заявил Песков.
Представитель Кремля добавил, что российские дипломаты сейчас обговаривают все формальности с американской стороной, в том числе связанные с доставкой тел в Россию.