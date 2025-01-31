В Кремле высказались о контактах с США после авиакатастрофы

Россия и США контактируют по авиакатастрофе в Вашингтоне посредством дипломатических каналов. Как сообщает ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Накануне в небе неподалеку от аэропорта имени Рейгана в Вашингтоне столкнулись военный вертолет и пассажирский самолет. Оба борта рухнули в реку Потомак. В самолете находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, в вертолете — трое человек. В авиакатастрофе никто не выжил. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что у трех жертв происшествия был российский паспорт, информация по еще одному погибшему проверяется.

« К о г д а п р о и с х о д я т к а к и е - т о п р о и с ш е с т в и я с г р а ж д а н а м и д р у г о й с т р а н ы , т о с т р а н а у в е д о м л я е т с я п о с р е д с т в о м д и п л о м а т и ч е с к и х к а н а л о в . Т а к п р о и с х о д и т и с е й ч а с , д и п л о м а т и ч е с к и е к а н а л ы в э т о м п л а н е р а б о т а ю т » , — з а я в и л П е с к о в .

Представитель Кремля добавил, что российские дипломаты сейчас обговаривают все формальности с американской стороной, в том числе связанные с доставкой тел в Россию.