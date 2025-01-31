Убийства мирных жителей в селе Русское Поречное военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ) являются одним из примеров зверских преступлений киевского режима, совершенных на выделенные Западом деньги. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

" М ы с ч и т а е м н е о б х о д и м ы м , ч р е з в ы ч а й н о в а ж н ы м , я б ы с к а з а л а с п а с и т е л ь н ы м д л я в с е г о м и р а г о в о р и т ь о б э т о м п р е с т у п л е н и и п о с т о я н н о . Э т о н е т о л ь к о н у ж н о д л я ж и т е л е й К у р с к о й о б л а с т и , э т о н у ж н о д л я в с е г о м и р а . П о т о м у ч т о м и р д о л ж е н п о н и м а т ь , к о г о с п о н с и р у ю т з а п а д н и к и и ч т о н а з а п а д н ы е д е н ь г и , н а э т и с о т н и м и л л и а р д о в д о л л а р о в и е в р о к и е в с к и й р е ж и м с о в е р ш а е т , - с к а з а л а о н а . - Т е б е с ч е л о в е ч н ы е п р е с т у п л е н и я , с в и д е т е л ь с т в а т е р р о р и с т и ч е с к о г о и н е о н а ц и с т с к о г о н у т р а к и е в с к о г о р е ж и м а , к о т о р ы й в с в о е м з л о б н о м в о е н н о м и п о л и т и ч е с к о м б е с с и л и и н а ф о н е п о р а ж е н и й н а ф р о н т е с о в е р ш и л б у к в а л ь н о л ю д о е д с к у ю а к ц и ю п р о т и в м и р н ы х г р а ж д а н " .

Захарова отметила, что РФ призывает всех свидетелей и очевидцев "этих зверств киевского режима сообщать известную им информацию в Следственный комитет России". "Следственный комитет опубликовал соответствующие контактные данные, по которым можно звонить и оставлять информацию", - указала дипломат.

В Курской области заявили о прекращении выдачи питания части беженцев

" Э т о н а д о с д е л а т ь в о и м я б у д у щ и х п о к о л е н и й , к о т о р ы е д о л ж н ы з н а т ь п р а в д у . В о и м я р о д с т в е н н и к о в у б и т ы х , к о т о р ы е д о л ж н ы з н а т ь , ч т о м ы е д и н ы в н а ш е м н е п р и я т и и п о д о б н ы х п р е с т у п л е н и й и п о д о б н о й и д е о л о г и и , и ч т о м ы з а щ и щ а е м л ю д е й и д е л а е м в с е , к а к с т р а н а , н а р о д , ч т о б ы н е д о п у с т и т ь п о д о б н о г о н а н а ш е й з е м л е , в о т н о ш е н и и н а ш и х г р а ж д а н и с о о т е ч е с т в е н н и к о в " , - п о д ч е р к н у л а о н а .

Ранее в СК РФ сообщили, что следователи установили причастность не менее пяти военнослужащих к преступлениям против мирного населения в селе Русское Поречное Курской области, одного из них удалось задержать. Сейчас военнослужащие подозреваются в убийстве 22 мирных жителей, чьи тела спрятали в подвалах сельских домов, а также изнасиловании восьми женщин. Следователи вместе с Министерством обороны РФ забрали тела убитых мирных жителей, уже назначены необходимые экспертизы. Проведенные следственные действия в Русском Поречном говорят о массовом характере преступлений, совершенных украинскими боевиками.