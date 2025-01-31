Захарова высказалась о преступлениях в Русском Поречном

Убийства мирных жителей в селе Русское Поречное военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ) являются одним из примеров зверских преступлений киевского режима, совершенных на выделенные Западом деньги. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы считаем необходимым, чрезвычайно важным, я бы сказала спасительным для всего мира говорить об этом преступлении постоянно. Это не только нужно для жителей Курской области, это нужно для всего мира. Потому что мир должен понимать, кого спонсируют западники и что на западные деньги, на эти сотни миллиардов долларов и евро киевский режим совершает, - сказала она. - Те бесчеловечные преступления, свидетельства террористического и неонацистского нутра киевского режима, который в своем злобном военном и политическом бессилии на фоне поражений на фронте совершил буквально людоедскую акцию против мирных граждан".
Захарова отметила, что РФ призывает всех свидетелей и очевидцев "этих зверств киевского режима сообщать известную им информацию в Следственный комитет России". "Следственный комитет опубликовал соответствующие контактные данные, по которым можно звонить и оставлять информацию", - указала дипломат.
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"Это надо сделать во имя будущих поколений, которые должны знать правду. Во имя родственников убитых, которые должны знать, что мы едины в нашем неприятии подобных преступлений и подобной идеологии, и что мы защищаем людей и делаем все, как страна, народ, чтобы не допустить подобного на нашей земле, в отношении наших граждан и соотечественников", - подчеркнула она.
Ранее в СК РФ сообщили, что следователи установили причастность не менее пяти военнослужащих к преступлениям против мирного населения в селе Русское Поречное Курской области, одного из них удалось задержать. Сейчас военнослужащие подозреваются в убийстве 22 мирных жителей, чьи тела спрятали в подвалах сельских домов, а также изнасиловании восьми женщин. Следователи вместе с Министерством обороны РФ забрали тела убитых мирных жителей, уже назначены необходимые экспертизы. Проведенные следственные действия в Русском Поречном говорят о массовом характере преступлений, совершенных украинскими боевиками.