Захарова высказалась о развитии отношений между Арменией и ЕС

Развитие отношений Армении с Европейским союзом (ЕС) — это ее суверенное право, но это приведет к потерям преференций и выгод от ЕАЭС. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга, передает корреспондент «Ленты.ру».

« Э к с п о р т А р м е н и и с о к р а т и т с я н а 8 0 п р о ц е н т о в с в ы х о д о м и з Е А Э С » , — с п р о г н о з и р о в а л а д и п л о м а т .

Она также отметила, что развитие связей Еревана с ЕС станет ударом по развитию Армении и может привести к тотальному обнищанию.

Захарова добавила, что в ЕС «ни о ком не думают, тем более в условиях кризиса».