Захарова высказалась о развитии отношений между Арменией и ЕС
Развитие отношений Армении с Европейским союзом (ЕС) — это ее суверенное право, но это приведет к потерям преференций и выгод от ЕАЭС. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга, передает корреспондент «Ленты.ру».
«Экспорт Армении сократится на 80 процентов с выходом из ЕАЭС», — спрогнозировала дипломат.
Она также отметила, что развитие связей Еревана с ЕС станет ударом по развитию Армении и может привести к тотальному обнищанию.
Захарова добавила, что в ЕС «ни о ком не думают, тем более в условиях кризиса».