МИД РФ призвал остановить насилие в ДР Конго

Остановить насилие в Демократической Республике Конго (ДРК) можно только путем диалога. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает РИА Новости.

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" М ы п р и з ы в а е м к н е з а м е д л и т е л ь н о м у п р е к р а щ е н и ю б о е в ы х д е й с т в и й , в ы в о д у п о д р а з д е л е н и й г р у п п и р о в к и с з а н я т ы х т е р р и т о р и й и в о з о б н о в л е н и ю п е р е г о в о р н о г о п р о ц е с с а в р а м к а х с у щ е с т в у ю щ и х р е г и о н а л ь н ы х м и р о т в о р ч е с к и х ф о р м а т о в " , - с к а з а л а о н а .

Захарова уточнила, что граждане РФ не пострадали во время беспорядков в ДР Конго.

27 января группировка "Движение 23 марта" ("М23") сообщила о захвате города Гомы — административного центра провинции Северное Киву в ДРК. По словам лидера повстанцев Корнеля Нангу, город был взят 26 января. По его словам, правительственные войска, находящиеся в Гоме и его окрестностях, должны в течение ночи сложить оружие.

Представитель ООН в беседе с Reuters заявил, что нет сомнений по поводу нахождения там войск Руанды, поддерживающих повстанцев "М23". По его словам, подразделения сил Миссии ООН в ДРК находятся на позициях, всемирная организация хочет избежать риска более широкого распространения конфликта.