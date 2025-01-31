Bloomberg: Путин получил союзников в Европе

В условиях кризиса на Украине и возвращения на пост президента США Дональда Трампа Россия может обрести союзников среди лидеров Словакии, Австрии и Хорватии, что угрожает единству ЕС и НАТО, пишет Bloomberg.

В условиях продолжающегося украинского кризиса Россия нашла неожиданных союзников среди лидеров некоторых европейских стран – Словакии, Австрии и Хорватии, передает Bloomberg.

Так, бывший министр обороны Словакии Ярослав Над, известный своей поддержкой Украины, оказался под следствием по обвинениям в злоупотреблении властью и взяточничестве. По мнению авторов статьи, это «политически мотивированное дело», а сама ситуация подчеркивает изменения в политическом курсе страны.

Между тем премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который недавно посетил Кремль для обсуждения поставок газа, стал приводить страну в соответствие с позицией России.

Bloomberg пишет, что такое изменение векторa политики Словакии напоминает шаги венгерского премьера Виктора Орбана, который давно ставит под сомнение поддержку Украины со стороны ЕС и требует отмены санкций против России.

Кроме того, Габор Гери из Policy Solutions считает, что Орбан больше не одинок в своем подходе, и что в ЕС будет увеличиваться количество стран, меняющих вектор политики в сторону отказа от финансирования Украины.

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Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что санкции Евросоюза против России привели к потерям в экономике страны на сумму 19 млрд евро за три года, и подчеркнул необходимость их отмены. Также Фицо заявил о намерении заблокировать финансовую помощь Украине в Евросовете.

Кроме того, ряд стран Евросоюза, включая Германию и Венгрию, предложили возобновить поставки российского газа для снижения цен на энергоносители