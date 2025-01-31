Хинштейн высказался о палачах мирных жителей Русского Поречного под Курском

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что убийства жителей села Русское Поречное солдатами ВСУ должны рассматриваться в рамках аналога Нюрнбергского процесса. Об этом Хинштейн написал в своем Telegram-канале.

Ранее Следственный комитет (СК) РФ сообщил, что военные следователи установили личности пятерых военных ВСУ, причастных к убийствам и изнасилованиям жителей курского села Русское Поречное. Речь идет о преступлениях, совершенных с 28 сентября по 24 ноября 2024 года. По данным СК, в селе были убиты 22 мирных жителя.

« У к р а и н с к и е н а ц и с т ы н е п р о с т о и д е й н ы е н а с л е д н и к и н е м е ц к о - ф а ш и с т с к и х о к к у п а н т о в , о н и - т а к и е ж е з в е р и , к о т о р ы е з а с л у ж и в а ю т с а м о г о ж е с т о к о г о н а к а з а н и я » , - т а к Х и н ш т е й н п р о к о м м е н т и р о в а л д а н н ы е р а с с л е д о в а н и я С К .

Он подчеркнул, что правительство Курской области окажет всю необходимую поддержку близким погибших, в том числе в организации похорон. Хинштейн заявил, что каждого преступника ждет международный трибунал.