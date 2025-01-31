Хинштейн высказался о палачах мирных жителей Русского Поречного под Курском

Хинштейн призвал провести «новый Нюрнберг» из-за убийств в курском селе
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что убийства жителей села Русское Поречное солдатами ВСУ должны рассматриваться в рамках аналога Нюрнбергского процесса. Об этом Хинштейн написал в своем Telegram-канале.
Ранее Следственный комитет (СК) РФ сообщил, что военные следователи установили личности пятерых военных ВСУ, причастных к убийствам и изнасилованиям жителей курского села Русское Поречное. Речь идет о преступлениях, совершенных с 28 сентября по 24 ноября 2024 года. По данным СК, в селе были убиты 22 мирных жителя.
«Украинские нацисты не просто идейные наследники немецко-фашистских оккупантов, они - такие же звери, которые заслуживают самого жестокого наказания», - так Хинштейн прокомментировал данные расследования СК.
Он подчеркнул, что правительство Курской области окажет всю необходимую поддержку близким погибших, в том числе в организации похорон. Хинштейн заявил, что каждого преступника ждет международный трибунал.
«Палачей мирных жителей Русского Поречного должен ждать новый Нюрнберг», - подчеркнул врио главы Курской области.