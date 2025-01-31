Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прибыла в Саранск с рабочим визитом. Об этом 31 января сообщили в пресс-службе палаты регионов.

Во время поездки спикер встретится с главой Мордовии Артемом Здуновым и обсудит с ним социально-экономическое развитие республики.

Матвиенко также посетит социальные объекты региона, в том числе образовательные и медицинские учреждения. Кроме того, председатель Совфеда примет участие в торжественном мероприятии, посвященном празднованию 95-летия создания Мордовской автономии.