Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на заседании постоянно действующего организационного комитета Всероссийской партии "Единая Россия" "Наша Победа" заявил, что врагам России все труднее отрицать ее успехи в зоне СВО. Его слова передает ТАСС.

" Р а з м ы ш л я я с е г о д н я о с о б ы т и я х В е л и к о й О т е ч е с т в е н н о й в о й н ы , м ы , б е з у с л о в н о , с о о т н о с и м и х с н ы н е ш н и м и с о б ы т и я м и в з о н е п р о в е д е н и я с п е ц и а л ь н о й в о е н н о й о п е р а ц и и , с п о д в и г а м и н а ш и х с о в р е м е н н и к о в , с у с п е х а м и н а ф р о н т а х , к о т о р ы е с т а н о в и т с я в с е т р у д н е е и т р у д н е е о т р и ц а т ь н а ш и м п о л и т и ч е с к и м о п п о н е н т а м и в р а г а м " , - с к а з а л Н а р ы ш к и н .

В конце 2024 года Нарышкин заявлял о приближении России к достижению целей спецоперации. По словам директора Службы внешней разведки, стратегическая инициатива на всех участках принадлежит российским военным.

Нарышкин отметил, что ситуация на фронте складывается не в пользу Киева. По его словам, украинская армия оказалась на грани развала, а режим Владимира Зеленского полностью утратил легитимность и договороспособность.