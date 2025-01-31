Президент Украины Владимир Зеленский врет насчет выхода из переговорного процесса, а также оправдывает это откровенной ложью. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в ходе брифинга, передает корреспондент «Ленты.ру».

По словам дипломата, Зеленский будет врать обо всем.

« Э т о б у д е т н е м а н и п у л я ц и я , а о т к р о в е н н а я л о ж ь » , — з а я в и л а Захарова.

Также представитель МИД отметила о реакциях стран Запада. По словам Захаровой, Запад а фоне лжи Зеленского говорит об отсутствии необходимости мирного урегулирования конфликта.

Зеленский раскрыл цель запрета на переговоры с Россией

Ранее Владимир Зеленский призвал Китай увеличить давление на Россию, в том числе на президента Владимира Путина. По его мнению, это необходимо сделать «чтобы можно было заключить соглашение, а также предоставить более широкие гарантии безопасности».