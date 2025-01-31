В МИД отреагировали на слова Зеленского насчет переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский врет насчет выхода из переговорного процесса, а также оправдывает это откровенной ложью. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в ходе брифинга, передает корреспондент «Ленты.ру».
По словам дипломата, Зеленский будет врать обо всем.
«Это будет не манипуляция, а откровенная ложь», — заявила Захарова.
Также представитель МИД отметила о реакциях стран Запада. По словам Захаровой, Запад а фоне лжи Зеленского говорит об отсутствии необходимости мирного урегулирования конфликта.
Зеленский раскрыл цель запрета на переговоры с Россией
Ранее Владимир Зеленский призвал Китай увеличить давление на Россию, в том числе на президента Владимира Путина. По его мнению, это необходимо сделать «чтобы можно было заключить соглашение, а также предоставить более широкие гарантии безопасности».