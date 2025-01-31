В Госдуме заявили о нежелании уподобляться Трампу

Россия не станет уподобляться президенту США Дональду Трампу и переименовывать Финский залив в Санкт-Петербургский. Об этом заявила первый замглавы комитета по культуре, депутат от Петербурга Елена Драпеко в беседе с изданием «Подъем».

Таким образом она отреагировала на предложение научного директора Российского военно-исторического общества Михаила Мягкова, который заявил, что на фоне русофобии со стороны Финляндии и Швеции Россия имеет право сменить название объекта.

Драпеко считает, что ученый пошутил. По ее словам, ломать уже сложившуюся историческую практику не стоит.

« Н у з а ч е м н а м у п о д о б л я т ь с я Трампу? Мы же серьезные люди», — отметила депутат.

Ранее США официально изменили название Мексиканского залива на Американский залив. Трамп объяснил решение пойти на такой шаг тем, что объект играет большую роль в экономике страны.