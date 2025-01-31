Захарова назвала число россиян, погибших при авиакатастрофе в Вашингтоне
Российский паспорт был у трех жертв авиакатастрофы в США, информация еще по одному погибшему проверяется. Об этом заявила сегодня официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.
Накануне в небе недалеко от аэропорта имени Рейгана в Вашингтоне столкнулись военный вертолет и пассажирский самолет, обе машины рухнули в реку Потомак. На борту самолета было 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета — три члена экипажа. В авиакатастрофе никто не выжил.
По словам представителя МИД России, по официальным данным американских властей, в авиакатастрофе погибли 67 человек. На борту находились в том числе и россияне.
«У трех жертв этой авиационной катастрофы, по информации нашего посольства, есть российские паспорта. В отношении еще одного человека, четвертого, есть понимание, что российский паспорт мог быть. Эта информация сейчас проверяется», - пояснила Мария Захарова.
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По данным СМИ, в самолете летели участники юниорской сборной США по фигурному катанию, а также тренеры. В том числе и чемпионы мира 1994 года по фигурному катанию в парах в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская.