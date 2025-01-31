Российский паспорт был у трех жертв авиакатастрофы в США, информация еще по одному погибшему проверяется. Об этом заявила сегодня официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.

Накануне в небе недалеко от аэропорта имени Рейгана в Вашингтоне столкнулись военный вертолет и пассажирский самолет, обе машины рухнули в реку Потомак. На борту самолета было 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета — три члена экипажа. В авиакатастрофе никто не выжил.

По словам представителя МИД России, по официальным данным американских властей, в авиакатастрофе погибли 67 человек. На борту находились в том числе и россияне.

« У т р е х ж е р т в э т о й а в и а ц и о н н о й к а т а с т р о ф ы , п о и н ф о р м а ц и и н а ш е г о п о с о л ь с т в а , е с т ь р о с с и й с к и е п а с п о р т а . В о т н о ш е н и и е щ е о д н о г о ч е л о в е к а , ч е т в е р т о г о , е с т ь п о н и м а н и е , ч т о р о с с и й с к и й п а с п о р т м о г б ы т ь . Э т а и н ф о р м а ц и я с е й ч а с п р о в е р я е т с я » , - п о я с н и л а М а р и я З а х а р о в а .

АР назвала причину катастрофы над Вашингтоном

По данным СМИ, в самолете летели участники юниорской сборной США по фигурному катанию, а также тренеры. В том числе и чемпионы мира 1994 года по фигурному катанию в парах в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская.