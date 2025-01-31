Москву встревожило бездействие Вашингтона по одному вопросу

Пауза Вашингтона постепенно приближается к тревожной зоне, так как подвижек с агреманом новому послу России в США нет. Об этом замглавы российского МИД Сергей Рябков, передает ТАСС.

« П о к а с а г р е м а н о м п о д в и ж е к н е т . М ы н а х о д и м с я в р е ж и м е о ж и д а н и я , в р е м я и д е т . Н о , к о н е ч н о , с т о ч к и з р е н и я п р о д о л ж и т е л ь н о с т и э т о г о п е р и о д а о ж и д а н и я м ы е щ е н е в т р е в о ж н о й з о н е , н о п о с т е п е н н о п р и б л и ж а е м с я к н е й . П о э т о м у х о т е л о с ь б ы у с л ы ш а т ь о т а м е р и к а н с к о й с т о р о н ы с и г н а л о п о л о ж и т е л ь н о м р е ш е н и и » , — з а я в и л д и п л о м а т .

Рябков указал на то, что без посла любая дипломатическая миссия работает «не столь эффективно, как это должно быть, особенно в таком месте, как столица США». По мнению дипломата, новая американская администрация «тоже заинтересована в нормализации двусторонних отношений и межгосударственного диалога». Поэтому он призвал Вашингтон обратить «должное внимание» на ситуацию с назначением российского посла.

В МИД России высказались о назначении посла в США

20 ноября прошлого года пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что новый посол России в США уже выбран, в данный момент проходят необходимые процедуры официального утверждения его кандидатуры. Имя будущего посла представитель Кремля пообещал сообщить после завершения всех формальностей.