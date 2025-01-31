Лавров рассказал, как приход Трампа повлияет на страны Запада

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что при новом президенте США Дональде Трампе западные страны станут еще «дружнее» в попытках сохранить гегемонию. Об этом сообщается на сайте МИД.

30 января Лавров выступил на общем собрании Российского совета по международным делам. В своей речи министр отметил, что расстановка сил на международной арене «кардинально меняется».

« В с е м о ч е в и д н ы г е г е м о н и с т с к и е у с т р е м л е н и я « к о л л е к т и в н о г о З а п а д а » , « п о с т р о е н н о г о » ( г о в о р я п о - п р о с т о м у ) В а ш и н г т о н о м е щ е п р и п р о ш л о й а д м и н и с т р а ц и и . П р и э т о й а д м и н и с т р а ц и и , д у м а ю , « п о с т р о е н и е » б у д е т е щ е б о л е е д р у ж н ы м » , - з а я в и л Л а в р о в .

Он отметил, что этот процесс направлен не только против России, но также против Китая, Ирана, Северной Кореи и «практически любой другой страны, желающей и проводящей независимую и суверенную политику, исходя из понимания своих коренных интересов».

Лавров отметил, что западные страны не хотят применять принципы Устава ООН, а если и применяют, то выборочно: «для Косово - принцип самоопределения народов, для Крыма - только территориальная целостность». Но Запад не может заблокировать процесс формирования новой повестки дня, «очищенной от пережитков гегемонизма и учитывающей интересы всех государств», заявил министр.

Стало известно, что Трамп сменил тактику по завершению конфликта на Украине

Лавров подчеркнул, что множество стран получили импульс к формированию многополярного мира и начали проводить самостоятельную, национально-ориентированную политику. По мнению министра, растет потенциал региональных организаций - СНГ, Евразийского экономического союза, Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и других.

« Р о л ь « а г р е г а т о р а » э т и х р е г и о н а л ь н ы х п р о ц е с с о в у к р е п л е н и я с а м о с о з н а н и я и г р а е т Б Р И К С - о б щ е п л а н е т а р н а я о р г а н и з а ц и я , в к о т о р у ю м н о г и е х о т я т п о п а с т ь » , - о т м е т и л г л а в а М И Д .

Ранее Лавров заявил, что НАТО пытается «распространить гегемонию» на всю Евразию и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. По словам министра, западные страны «поставили крест» на договоренностях, которые были ранее достигнуты в рамках ОБСЕ. Именно с этим связана предложенная президентом РФ Владимиром Путиным концепция евразийской безопасности, подчеркивал Лавров.

В июне Путин заявил, что в Евразии необходимо создать новую структуру безопасности. По задумке президента РФ, эта структура должна быть открыта для всех стран Евразии, в том числе и для европейских стран-членов НАТО. Путин подчеркивал, что речь должна идти о постепенном сворачивании военного присутствия «внешних держав» в регионе.