Лавров рассказал, как приход Трампа повлияет на страны Запада
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что при новом президенте США Дональде Трампе западные страны станут еще «дружнее» в попытках сохранить гегемонию. Об этом сообщается на сайте МИД.
30 января Лавров выступил на общем собрании Российского совета по международным делам. В своей речи министр отметил, что расстановка сил на международной арене «кардинально меняется».
«Всем очевидны гегемонистские устремления «коллективного Запада», «построенного» (говоря по-простому) Вашингтоном еще при прошлой администрации. При этой администрации, думаю, «построение» будет еще более дружным», - заявил Лавров.
Он отметил, что этот процесс направлен не только против России, но также против Китая, Ирана, Северной Кореи и «практически любой другой страны, желающей и проводящей независимую и суверенную политику, исходя из понимания своих коренных интересов».
Лавров отметил, что западные страны не хотят применять принципы Устава ООН, а если и применяют, то выборочно: «для Косово - принцип самоопределения народов, для Крыма - только территориальная целостность». Но Запад не может заблокировать процесс формирования новой повестки дня, «очищенной от пережитков гегемонизма и учитывающей интересы всех государств», заявил министр.
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Лавров подчеркнул, что множество стран получили импульс к формированию многополярного мира и начали проводить самостоятельную, национально-ориентированную политику. По мнению министра, растет потенциал региональных организаций - СНГ, Евразийского экономического союза, Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и других.
«Роль «агрегатора» этих региональных процессов укрепления самосознания играет БРИКС - общепланетарная организация, в которую многие хотят попасть», - отметил глава МИД.
Ранее Лавров заявил, что НАТО пытается «распространить гегемонию» на всю Евразию и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. По словам министра, западные страны «поставили крест» на договоренностях, которые были ранее достигнуты в рамках ОБСЕ. Именно с этим связана предложенная президентом РФ Владимиром Путиным концепция евразийской безопасности, подчеркивал Лавров.
В июне Путин заявил, что в Евразии необходимо создать новую структуру безопасности. По задумке президента РФ, эта структура должна быть открыта для всех стран Евразии, в том числе и для европейских стран-членов НАТО. Путин подчеркивал, что речь должна идти о постепенном сворачивании военного присутствия «внешних держав» в регионе.