В МИД рассказали о процессе исключения талибов* из списка террористов
В МИД РФ заявили, что в России идет процесс исключения движения «Талибан»* из списка террористических, но «внутреннюю юридическую процедуру» власти раскрывать не будут. Об этом представители министерства сообщили РИА Новости.
В 2024 году МИД и Минюст России доложили президенту РФ Владимиру Путину, что движение «Талибан»* можно исключить из перечня запрещенных организаций. Сообщалось, что окончательное решение по этому вопросу примет высшее руководство России.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объясняла, что Россия поддерживала контакты с талибами* долгие годы, так как это было необходимо для решения возникающих проблем.
В декабре в РФ приняли закон, позволяющий исключить «Талибан»* из перечня запрещенных организаций (в законе используется формулировка «временная приостановка запрета деятельности). Законопроект позволяет приостанавливать запрет на деятельность организаций, ранее признанных террористическими. В документе подчеркивается, что запрет может быть «временно приостановлен по решению суда РФ на основании заявления генерального прокурора РФ или его заместителя».
Для приостановки запрета потребуются фактические данные о том, что организация «прекратила осуществление деятельности, направленной на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма». В МИД РФ подчеркнули, что в законе четко прописан механизм, по которому запрет на деятельность организации может быть приостановлен.
«На данном этапе, естественно, воздержимся от огласки внутренней юридической процедуры. Но процесс идет. Когда решение будет принято, вы об этом узнаете», - заключили дипломаты.
*движение запрещено в РФ.