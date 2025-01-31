В МИД рассказали о процессе исключения талибов* из списка террористов

В МИД РФ заявили, что в России идет процесс исключения движения «Талибан»* из списка террористических, но «внутреннюю юридическую процедуру» власти раскрывать не будут. Об этом представители министерства сообщили РИА Новости.

В 2024 году МИД и Минюст России доложили президенту РФ Владимиру Путину, что движение «Талибан»* можно исключить из перечня запрещенных организаций. Сообщалось, что окончательное решение по этому вопросу примет высшее руководство России.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объясняла, что Россия поддерживала контакты с талибами* долгие годы, так как это было необходимо для решения возникающих проблем.

В декабре в РФ приняли закон, позволяющий исключить «Талибан»* из перечня запрещенных организаций (в законе используется формулировка «временная приостановка запрета деятельности). Законопроект позволяет приостанавливать запрет на деятельность организаций, ранее признанных террористическими. В документе подчеркивается, что запрет может быть «временно приостановлен по решению суда РФ на основании заявления генерального прокурора РФ или его заместителя».

Для приостановки запрета потребуются фактические данные о том, что организация «прекратила осуществление деятельности, направленной на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма». В МИД РФ подчеркнули, что в законе четко прописан механизм, по которому запрет на деятельность организации может быть приостановлен.

« Н а д а н н о м э т а п е , е с т е с т в е н н о , в о з д е р ж и м с я о т о г л а с к и в н у т р е н н е й ю р и д и ч е с к о й п р о ц е д у р ы . Н о п р о ц е с с и д е т . К о г д а р е ш е н и е б у д е т п р и н я т о , в ы о б э т о м у з н а е т е » , - з а к л ю ч и л и д и п л о м а т ы .

*движение запрещено в РФ.