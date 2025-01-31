Маткапитал хотят направить на дорогостоящее лечение

Дискуссия по поводу траты материнского семейного капитала на дорогостоящее лечение матери и ребенка на данный момент застопорилось, рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с «Лентой.ру».

« М н е н и е о б щ е с т в е н н о с т и в с е - т а к и н а с т о р о н е п р е д л о ж е н и я д е п у т а т о в , а и м е н н о : р а з р е ш и т ь т р а т и т ь м а т е р и н с к и й с е м е й н ы й к а п и т а л н а д о р о г о с т о я щ е е л е ч е н и е м а т е р и и р е б е н к а . П р и ч е м в о т д е л ь н ы х с у б ъ е к т а х Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и у ж е п р е д у с м о т р е н а т а к а я п о з и ц и я с н а п р а в л е н и е м с р е д с т в м а т е р и н с к о г о с е м е й н о г о к а п и т а л а р е г и о н а л ь н о г о у р о в н я » , — с о о б щ и л а Б е с с а р а б .

При этом депутат отметила, что на федеральном уровне предложение пока не может реализоваться.

«Правительство, с одной стороны, вполне объективно заявляет, что у нас есть система обязательного медицинского страхования. С другой стороны, мы тоже, на мой взгляд, правы, поскольку обращаем внимание на то, что, несмотря на ОМС, мы достаточно часто все-таки собираем всем миром, что называется, средства на лечение того или иного ребенка, когда требуется срочное дорогостоящее лечение. И кроме как поддержка со стороны всего общества, более ничего не может помочь в этом случае», — добавила она.

В с и т у а ц и я х м а т е р и н с к и й с е м е й н ы й к а п и т а л о т п р а в и т ь н а л е ч е н и е к а к р е б е н к а , т а к и м а т е р и , н а н а ш в з г л я д , в с е - т а к и э т о п р а в и л ь н о е р е ш е н и е б ы л о б ы . Э т о т в о п р о с т а к и о с т а е т с я в о б с у ж д е н и и . П о к а н и к а к н е м о ж е т п р о д а в и т ь п р а в и т е л ь с т в о Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

Ранее сообщалось, что программу материнского капитала продлили до 31 декабря 2030 года. С 2027 по 2030 годы право на соответствующие выплаты получат около пяти миллионов российских семей.