В ГД предложили лишить господдержки детские организации, связанные с иноагентами

Группа депутатов от ЛДПР внесет в Госдуму проект закона о запрете оказывать государственную поддержку детским организациям, если в составе их учредителей есть иноагенты. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на документ. Проект вводит новые критерии оказания поддержки молодежным и детским общественным объединениям со стороны государства. "Такие объединения не должны иметь статус иностранного агента, а в состав руководящих органов не должны входить физические лица — иностранные агенты", — говорится в пояснительной записке. По словам замруководителя фракции ЛДПР Сергея Леонова, в действующем законодательстве был упущен момент, согласно которому такие организации могут быть учреждены иностранными агентами и иметь право на получение грантов и различных субсидий от государства. 28 января глава комиссии Госдумы по расследованию вмешательства в дела РФ Василий Пискарев сообщил, что до конца недели в нижнюю палату парламента могут внести пакет законопроектов об увлечении штрафов за отсутствие маркировки иноагентов, а также их исключения из образовательного процесса.

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