Лавров: Запад никогда не уважал принцип Устава ООН о равенстве государств

Глава МИД России Сергей Лавров заявил на Общем собрании Российского совета по международным делам, что Запад никогда не уважал принцип Устава ООН о суверенном равенстве государств.

При этом, по его словам, США продолжат его игнорировать и при президенте Дональде Трампе. Так, утверждает Лавров, администрация американского лидера устами нового госсекретаря Марка Рубио «вроде бы отмежевалась» от либерального миропорядка, но позже заявила, что создаст новый порядок из хаоса с приоритетным принципом «Америка прежде всего».

«Ретроспективно пробегите всю послевоенную историю, наиболее яркие и тяжёлые ситуации. Запад никогда не уважал этот принцип», — подчеркнул Лавров.

Ранее шеф Пентагона Пит Хегсет заявил в своём меморандуме, что всем американским учебным заведениям, где готовят специалистов в области обороны, будет поручено продвигать идею о «превосходстве США».