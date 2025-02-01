МИД России осудил запрет БАПОР в Израиле

МИД России выразил глубокое разочарование в связи с решением Израиля запретить деятельность БАПОР, что может привести к гуманитарным последствиям для палестинцев.

В результате военной операции Израиля в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан было убито 273 сотрудника БАПОР, что стало крупнейшей потерей для ООН за всю ее историю, отмечается на сайте МИД.

В российском МИД убеждены, что миссия БАПОР должна продолжаться до достижения окончательного мирного урегулирования палестино-израильского конфликта. Это урегулирование должно предусматривать создание независимого Государства Палестина в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. По мнению Москвы, такое решение обеспечит мирное сосуществование Палестины и Израиля.

МИД подчеркнул значимость долгосрочной работы БАПОР, которая на протяжении десятилетий служила опорой для мирных палестинцев на оккупированных территориях и в соседних странах, а также обеспечивала право беженцев на возвращение.

Ранее Израиль уведомил ООН о прекращении сотрудничества с агентством БАПОР, обвиняя его в связях с ХАМАС, и потребовал от организации закрыть офисы агентства в Иерусалиме до 30 января.