Посольство РФ прокомментировало авиакатастрофу в США

Посольство РФ выразило соболезнования в связи с авиакатастрофой в США
Российское посольство в США выразило соболезнования в связи с авиакатастрофой в США, в которой погибло более 60 человек. Об этом сообщает РИА Новости.
Как заявили в посольстве, дипломатическая миссия выражает глубокие соболезнования в связи с многочисленными жертвами катастрофы. Помимо этого там также добавили, что в ближайшее время посольство ожидает получения информации о погибших россиянах от государственного департамента США.
«В ближайшее время ожидаем получения сведений от государственного департамента о погибших россиянах», — сообщили там.
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30 января в небе над Вашингтоном произошло столкновение пассажирского рейса и военного вертолета. Всего на двух воздушных судах находилось более 60 человек.