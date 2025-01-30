Посольство РФ прокомментировало авиакатастрофу в США

Российское посольство в США выразило соболезнования в связи с авиакатастрофой в США, в которой погибло более 60 человек. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявили в посольстве, дипломатическая миссия выражает глубокие соболезнования в связи с многочисленными жертвами катастрофы. Помимо этого там также добавили, что в ближайшее время посольство ожидает получения информации о погибших россиянах от государственного департамента США.

« В б л и ж а й ш е е в р е м я о ж и д а е м п о л у ч е н и я с в е д е н и й о т г о с у д а р с т в е н н о г о д е п а р т а м е н т а о п о г и б ш и х р о с с и я н а х » , — с о о б щ и л и т а м .

Трамп назвал возможную причину авиакатастрофы в Вашингтоне

30 января в небе над Вашингтоном произошло столкновение пассажирского рейса и военного вертолета. Всего на двух воздушных судах находилось более 60 человек.