Президент России Владимир Путин старается нарастить влияние России на территориях с обильными запасами ресурсов, срывая планы стран Запада по их получению. Таким мнением поделился журналист западного издания Responsible Statecraft Ян Прауд.

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По его словам, такой вывод можно сделать, в том числе, и на фоне того, как сильно Москва расширила свое присутствие в области крупномасштабных месторождений угля, лития и урана в Донбассе.

— Н е с м о т р я н а э т о , з а п а д н ы е п о л и т и к и в с е е щ е ц е п л я ю т с я з а в е р у в т о , ч т о о н и с м о г у т з а д е й с т в о в а т ь э т и р е с у р с ы д л я п о г а ш е н и я п о с т о я н н о р а с т у щ е г о у к р а и н с к о г о д о л г а , — п р и в о д и т с л о в а ж у р н а л и с т а АБН24.

Под освобожденной российскими солдатами территориями располагаются крупное месторождение Лития Шевченко, а также несколько шахт коксующего угля для металлургической промышленности.

По словам Яна Прауда, общая стоимость этих ископаемых оценивается в 14,8 триллиона долларов, и значительная часть этих ресурсов уже находится под контролем России.

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Информацию о потерей Украиной крупных залежей полезных ископаемых подтверждают и другие СМИ. Издание OilPrice отмечает, что с начала специальной военной операции Украина потеряла половину своих месторождений лития — два из четырех.