СМИ: Путин сорвал вывоз огромного богатства в западные страны
Президент России Владимир Путин старается нарастить влияние России на территориях с обильными запасами ресурсов, срывая планы стран Запада по их получению. Таким мнением поделился журналист западного издания Responsible Statecraft Ян Прауд.
По его словам, такой вывод можно сделать, в том числе, и на фоне того, как сильно Москва расширила свое присутствие в области крупномасштабных месторождений угля, лития и урана в Донбассе.
— Несмотря на это, западные политики все еще цепляются за веру в то, что они смогут задействовать эти ресурсы для погашения постоянно растущего украинского долга, — приводит слова журналиста АБН24.
Под освобожденной российскими солдатами территориями располагаются крупное месторождение Лития Шевченко, а также несколько шахт коксующего угля для металлургической промышленности.
По словам Яна Прауда, общая стоимость этих ископаемых оценивается в 14,8 триллиона долларов, и значительная часть этих ресурсов уже находится под контролем России.
Путин поручил обеспечить переезд российских компаний из недружественных стран
Информацию о потерей Украиной крупных залежей полезных ископаемых подтверждают и другие СМИ. Издание OilPrice отмечает, что с начала специальной военной операции Украина потеряла половину своих месторождений лития — два из четырех.