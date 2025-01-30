Хинштейн обратился к генералу Пронину с необычной просьбой

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн на встрече с жителями региона призвал бывшего главу ГУВД Москвы Владимира Пронина принять в своей гостинице в Фатеже переселенцев из приграничных районов. Об этом пишет портал «Друг для Друга».

По данным портала, Фатежский район одним из первых принял беженцев из приграничья Курской области — в августе прошлого года в нем в ПВР расселили более 2500 человек.

« Я с л ы ш а л , ч т о о н [ П р о н и н ] н е т а к м н о г о в р е м е н и п р о в о д и т н а м а л о й р о д и н е . В о с н о в н о м м е ж д у К и п р о м и Ф а т е ж о м » , — о т м е т и л Х и н ш т е й н .

Губернатор обратился к генералу и призвал его разместить в гостинице людей в том случае, если в ней есть свободные номера.

Хинштейн выразил надежду, что кто-либо из находящихся в зале людей донесет до Пронина его просьбу.

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Журналисты отметили, что собравшиеся встретили аплодисментами просьбу главы региона.