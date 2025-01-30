Хинштейн обратился к генералу Пронину с необычной просьбой
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн на встрече с жителями региона призвал бывшего главу ГУВД Москвы Владимира Пронина принять в своей гостинице в Фатеже переселенцев из приграничных районов. Об этом пишет портал «Друг для Друга».
По данным портала, Фатежский район одним из первых принял беженцев из приграничья Курской области — в августе прошлого года в нем в ПВР расселили более 2500 человек.
«Я слышал, что он [Пронин] не так много времени проводит на малой родине. В основном между Кипром и Фатежом», — отметил Хинштейн.
Губернатор обратился к генералу и призвал его разместить в гостинице людей в том случае, если в ней есть свободные номера.
Хинштейн выразил надежду, что кто-либо из находящихся в зале людей донесет до Пронина его просьбу.
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Журналисты отметили, что собравшиеся встретили аплодисментами просьбу главы региона.