В Госдуме сообщили о старте проверки в отношении Чубайса

Стартовала проверка деятельности бывшего главы "Роснано" Анатолия Чубайса - об этом, со ссылкой на ответ Генеральной прокуратуры, сообщил глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Ранее депутат совместно с первым зампредом Комитета Госдумы по безопасности Андреем Луговым направил в правоохранительные органы обращения с предложением инициировать проверку служебной деятельности Чубайса. Парламентарии попросили выяснить, нет ли в ней признаков преступлений. Депутаты, в частности, обратились к генпрокурору Игорю Краснову.

" И з Г е н п р о к у р а т у р ы п о л у ч и л и о т в е т , ч т о н а ш а и н ф о р м а ц и я п р и н я т а и п р о в о д и т с я п р о в е р к а " , - з а я в и л Картаполов, слова которого приводит РИА Новости.

В нынешнем январе стало известно, что сразу два бывших топ-менеджера "Роснано" были объявлены в международный розыск по обвинению в особо крупном мошенничестве. Как сообщал ТАСС, со ссылкой на источник, общий ущерб по бывшим проектам "Роснано", по которым возбуждены уголовные дела, превышает 40 миллиардов рублей. 30 января то же агентство сообщило, что силовики задержали в Москве экс-заместителей бывшего главы "Роснано".

Силовики задержали бывших заместителей экс-главы «Роснано» Чубайса

Сам Чубайс покинул Россию в 2022 году. О необходимости его экстрадиции в октябре прошлого года заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. При этом он раскритиковал его прошлую деятельность, в том числе реформу сферы электроэнергетики. "Где Чубайс? Вот берите его, экстрадируйте", - заявил тогда Володин.