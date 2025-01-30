В Чечне прокомментировали слухи об «исчезновении» Кадырова
Глава Чечни Рамзан Кадыров в настоящее время находится в отпуске. Вместе с тем, он «держит руку на пульсе», информация о его мнимом «исчезновении» не соответствует действительности, рассказал пресс-секретарь главы региона Ильман Вахидов. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев назвал публикации в СМИ о мнимом исчезновении главы республики из информационного пространства «слухами и вбросами».
«Да, может у него сейчас чуть-чуть побольше свободного времени появилось, он с семьей его проводит, но как глава республики всегда держит руку на пульсе», — отметил Вахидов.
По его словам, Кадыров, как и все госслужащие, каждый год берет отпуск. Он добавил, что в этом нет «ничего сверхъестественного».
Кадыров опубликовал пост на фоне слухов об исчезновении
Пресс-секретарь уточнил, что глава республики, несмотря на отпуск, «выезжает по районам, инспектирует, дает распоряжения».