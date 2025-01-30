В Чечне прокомментировали слухи об «исчезновении» Кадырова

Глава Чечни Рамзан Кадыров в настоящее время находится в отпуске. Вместе с тем, он «держит руку на пульсе», информация о его мнимом «исчезновении» не соответствует действительности, рассказал пресс-секретарь главы региона Ильман Вахидов. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев назвал публикации в СМИ о мнимом исчезновении главы республики из информационного пространства «слухами и вбросами».

« Д а , м о ж е т у н е г о с е й ч а с ч у т ь - ч у т ь п о б о л ь ш е с в о б о д н о г о в р е м е н и п о я в и л о с ь , о н с с е м ь е й е г о п р о в о д и т , н о к а к г л а в а р е с п у б л и к и в с е г д а д е р ж и т р у к у н а п у л ь с е » , — о т м е т и л В а х и д о в .

По его словам, Кадыров, как и все госслужащие, каждый год берет отпуск. Он добавил, что в этом нет «ничего сверхъестественного».

Кадыров опубликовал пост на фоне слухов об исчезновении

Пресс-секретарь уточнил, что глава республики, несмотря на отпуск, «выезжает по районам, инспектирует, дает распоряжения».