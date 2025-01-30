В России обвинили США в продолжении агрессивной политики

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) по распределительной станции нефтепровода «Дружба» американскими ракетами свидетельствует о продолжении агрессивной политики США, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Андрей Колесник.

« Б ы л н а н е с е н м а с с и р о в а н н ы й у д а р п о К р е м е н н о й , п о с т р а д а л и м и р н ы е ж и т е л и . Б ы л у д а р п о с т а н ц и и н е ф т е п р о в о д а а м е р и к а н с к и м и р а к е т а м и . Э т о с в и д е т е л ь с т в у е т о т о м , ч т о п о м о щ ь США не прекратилась, и ВСУ продолжают наносить удары их ракетами. Мы видим продолжение прежней агрессивной политики», — уверен депутат.

Удары по нефтепроводам, как считает Колесник, выгодны для США и для Украины, обеим сторонам безразлично то, как это может отразиться на потребителях российских энергоресурсов в других государствах.

« Э т о в е д ь с т р а т е г и ч е с к о е с ы р ь е , н е н а д о , ч т о б ы Р о с с и я е г о к о м у - т о п р о д а в а л а . Т а к ч т о э т о в с е п р о д о л ж е н и е а г р е с с и в н о й а м е р и к а н с к о й п о л и т и к и . У д а р ы н а н о с я т с я п о и н ф р а с т р у к т у р е , в т о м ч и с л е , к р и т и ч е с к о й » , — з а к л ю ч и л К о л е с н и к .

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали распределительную станцию нефтепровода «Дружба» в Брянской области американскими ракетами. При попытке удара нет ни разрушений, ни пострадавших.