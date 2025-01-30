В Совбезе РФ раскритиковали слова Шольца о США
Канцлер ФРГ Олаф Шольц своими словами о «ключевой роли» США в освобождении Германии от нацистов осквернил память советских людей, исказил правду, заявил заместитель секретаря Совбеза РФ Александр Венедиктов. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее Шольц в ходе публичного выступления заявил о том, что США освободили Германию от фашизма, помогли ей стать демократией.
«Сознательно замалчивая цену, которую заплатил Советский Союз за освобождение мира от пособников Гитлера, канцлер не только оскверняет память миллионов советских людей самых разных национальностей, павших в борьбе с фашизмом, но и грубо искажает правду», — подчеркнул Венедиктов.
Заместитель секретаря отметил, что Россия готова отправить Шольцу архивные данные и кинохронику военных лет. Он уточнил, что в них самым подробным образом зафиксированы все те факты, «о которых на Западе в последнее время сознательно не вспоминают или делают вид, что забыли».
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Шольца прекратить помогать Киеву.
«Что-то сломалось в Берлине? Шольц начал осуждать всех, кто поддерживает ультраправых по всей Европе? Может, тогда идти до конца и осудить тех, кто поддерживает настоящих неонацистов — киевский режим?», — задала риторический вопрос дипломат.
В России отреагировали на слова Шольца об освобождении Германии США
Захарова заметила, что рассказав об якобы ключевой роли американской армии в освобождении Германии, Шольц «отменил» 600 тысяч погибших за освобождение Польши и Освенцима красноармейцев, забыл о том, как советская комендатура спасала берлинцев от голодной смерти в мае-июне 1945 года.