Канцлер ФРГ Олаф Шольц своими словами о «ключевой роли» США в освобождении Германии от нацистов осквернил память советских людей, исказил правду, заявил заместитель секретаря Совбеза РФ Александр Венедиктов. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее Шольц в ходе публичного выступления заявил о том, что США освободили Германию от фашизма, помогли ей стать демократией.

« С о з н а т е л ь н о з а м а л ч и в а я ц е н у , к о т о р у ю з а п л а т и л С о в е т с к и й С о ю з з а о с в о б о ж д е н и е м и р а о т п о с о б н и к о в Г и т л е р а , к а н ц л е р н е т о л ь к о о с к в е р н я е т п а м я т ь м и л л и о н о в с о в е т с к и х л ю д е й с а м ы х р а з н ы х н а ц и о н а л ь н о с т е й , п а в ш и х в б о р ь б е с ф а ш и з м о м , н о и г р у б о и с к а ж а е т п р а в д у » , — п о д ч е р к н у л В е н е д и к т о в .

Заместитель секретаря отметил, что Россия готова отправить Шольцу архивные данные и кинохронику военных лет. Он уточнил, что в них самым подробным образом зафиксированы все те факты, «о которых на Западе в последнее время сознательно не вспоминают или делают вид, что забыли».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Шольца прекратить помогать Киеву.

« Ч т о - т о с л о м а л о с ь в Б е р л и н е ? Ш о л ь ц н а ч а л о с у ж д а т ь в с е х , к т о п о д д е р ж и в а е т у л ь т р а п р а в ы х п о в с е й Е в р о п е ? М о ж е т , т о г д а и д т и д о к о н ц а и о с у д и т ь т е х , к т о п о д д е р ж и в а е т н а с т о я щ и х н е о н а ц и с т о в — к и е в с к и й р е ж и м ? » , — з а д а л а р и т о р и ч е с к и й в о п р о с д и п л о м а т .

В России отреагировали на слова Шольца об освобождении Германии США

Захарова заметила, что рассказав об якобы ключевой роли американской армии в освобождении Германии, Шольц «отменил» 600 тысяч погибших за освобождение Польши и Освенцима красноармейцев, забыл о том, как советская комендатура спасала берлинцев от голодной смерти в мае-июне 1945 года.