Энергетический кризис в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) интересен властям Молдавии как оружие против региона.

Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, ее слова приводит ведомство в Telegram.

« Н а д е л е в К и ш и н е в е , п о х о ж е , з а и н т е р е с о в а н ы и с п о л ь з о в а т ь э н е р г е т и ч е с к и й к р и з и с в к а ч е с т в е о р у ж и я д л я у с и л е н и я д а в л е н и я н а н е п о к о р н о е П р и д н е с т р о в ь е » , — о т м е т и л а д и п л о м а т .

В Приднестровье раскритиковали визит Санду в Киев

Официальный представитель внешнеполитического ведомства России также выразила мнение, что заявления Кишинева о готовности положить конец трудностям, которые испытывает Тирасполь, являются «не более, чем декларациями».