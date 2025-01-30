Лавров обсудил с главой МИД Саудовской Аравии ситуацию в Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд обсудили региональную повестку с акцентом на ситуацию в Сирии. Об этом говорится в сообщении дипведомства РФ по итогам телефонного разговора министров.

" Г л а в ы в н е ш н е п о л и т и ч е с к и х в е д о м с т в п р о в е л и о б с т о я т е л ь н ы й о б м е н м н е н и я м и п о р я д у а к т у а л ь н ы х п р о б л е м р е г и о н а л ь н о й п о в е с т к и д н я с а к ц е н т о м н а с и т у а ц и ю в С и р и и " , - и н ф о р м и р о в а л и в М И Д .

В дипведомстве добавили, что министры подтвердили общую позицию в пользу необходимости "консолидации усилий всех ответственных членов международного сообщества в интересах содействия скорейшему политико-дипломатическому урегулированию острых кризисов, подрывающих мир и стабильность на Ближнем Востоке".

В МИД РФ добавили, что также обсуждались некоторые практические вопросы дальнейшего укрепления многоплановых российско-саудовских отношений.