Лавров обсудил с главой МИД Саудовской Аравии ситуацию в Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд обсудили региональную повестку с акцентом на ситуацию в Сирии. Об этом говорится в сообщении дипведомства РФ по итогам телефонного разговора министров.
"Главы внешнеполитических ведомств провели обстоятельный обмен мнениями по ряду актуальных проблем региональной повестки дня с акцентом на ситуацию в Сирии", - информировали в МИД.
В дипведомстве добавили, что министры подтвердили общую позицию в пользу необходимости "консолидации усилий всех ответственных членов международного сообщества в интересах содействия скорейшему политико-дипломатическому урегулированию острых кризисов, подрывающих мир и стабильность на Ближнем Востоке".
В МИД РФ добавили, что также обсуждались некоторые практические вопросы дальнейшего укрепления многоплановых российско-саудовских отношений.