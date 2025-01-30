Лавров обсудил с главой МИД Саудовской Аравии ситуацию в Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд обсудили региональную повестку с акцентом на ситуацию в Сирии. Об этом говорится в сообщении дипведомства РФ по итогам телефонного разговора министров.

Лавров обсудил с главой МИД Саудовской Аравии ситуацию в Сирии
© РИА Новости
"Главы внешнеполитических ведомств провели обстоятельный обмен мнениями по ряду актуальных проблем региональной повестки дня с акцентом на ситуацию в Сирии", - информировали в МИД.

В дипведомстве добавили, что министры подтвердили общую позицию в пользу необходимости "консолидации усилий всех ответственных членов международного сообщества в интересах содействия скорейшему политико-дипломатическому урегулированию острых кризисов, подрывающих мир и стабильность на Ближнем Востоке".

В МИД РФ добавили, что также обсуждались некоторые практические вопросы дальнейшего укрепления многоплановых российско-саудовских отношений. 

Политика
Сергей Лавров
МИД России
ООН
Россия и Саудовская Аравия
Война в Сирии
Ситуация в мире