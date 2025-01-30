В случае подтверждения данных о предполагаемом обсуждении экс-президентом Штатов Джо Байденом и бывшим главой госдепа США Энтони Блинкеном покушения на президента России Владимира Путина виновные должны понести наказание. Об этом говорится в Telegram-канале Госдумы.

" В с л у ч а е е е п о д т в е р ж д е н и я ( и н ф о р м а ц и и – п р и м . р е д . ) " в и н о в н ы е д о л ж н ы п о н е с т и н е о т в р а т и м о е н а к а з а н и е " " , - г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и г о с о р г а н а .

30 января спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин направил обращение в конгресс США в связи с информацией о предполагаемом обсуждении Байденом и Блинкеном покушения на президента России Владимира Путина.

28 января американский журналист Такер Карлсон заявил, что администрация бывшего президента США пыталась устранить российского лидера путем покушения. По его словам, активную роль в обсуждении нападения также сыграл Блинкен.

29 января Володин подчеркивал, что предполагаемое участие Байдена и Блинкена в обсуждении покушения на российского лидера Владимира Путина свидетельствует о том, что американское руководство состоит из бандитов.