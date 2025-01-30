ГД потребовала наказать Байдена, если обсуждение убийства Путина окажется правдой

В случае подтверждения данных о предполагаемом обсуждении экс-президентом Штатов Джо Байденом и бывшим главой госдепа США Энтони Блинкеном покушения на президента России Владимира Путина виновные должны понести наказание. Об этом говорится в Telegram-канале Госдумы.
"В случае ее подтверждения (информации – прим. ред.) "виновные должны понести неотвратимое наказание"", - говорится в сообщении госоргана.
30 января спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин направил обращение в конгресс США в связи с информацией о предполагаемом обсуждении Байденом и Блинкеном покушения на президента России Владимира Путина.
28 января американский журналист Такер Карлсон заявил, что администрация бывшего президента США пыталась устранить российского лидера путем покушения. По его словам, активную роль в обсуждении нападения также сыграл Блинкен.
29 января Володин подчеркивал, что предполагаемое участие Байдена и Блинкена в обсуждении покушения на российского лидера Владимира Путина свидетельствует о том, что американское руководство состоит из бандитов.