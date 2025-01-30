Соединенным Штатам удалось убедить президента России Владимира Путина в том, что им нельзя доверять. Такое заявление сделал в эфире YouTube-канала Dialogue Works полковник ВС США в отставке Лоуренс Уилкерсон.

« М ы у б е д и л и П у т и н а , ч т о н а н а с с о в е р ш е н н о н е л ь з я п о л о ж и т ь с я , ч т о м ы - л г у н ы » , — к о н с т а т и р о в а л о н .

Бывший американский офицер также подверг критике действия НАТО в ходе украинского кризиса и призвал отстранить Владимира Зеленского от должности, чтобы можно было начать мирное урегулирование конфликта России и Украины.

Ранее американский журналист Такер Карлсон во время беседы с коллегой Мэттом Таибби заявил, что администрация ушедшего президента США Джо Байдена «пыталась убить» Владимира Путина. При этом американский журналист не привел каких-либо доказательств своим словам и подробностей, однако назвал подобную попытку «безумием».

В свою очередь Владимир Путин заявил о своей открытости к переговорам с новым главой США по широкому кругу вопросов, включая украинский кризис. А недавно вернувшийся в Белый дом Дональд Трамп в свою очередь, выразил готовность обсудить с Путиным «прекращение войны».