В США сделали неожиданное признание о Путине
Соединенным Штатам удалось убедить президента России Владимира Путина в том, что им нельзя доверять. Такое заявление сделал в эфире YouTube-канала Dialogue Works полковник ВС США в отставке Лоуренс Уилкерсон.
«Мы убедили Путина, что на нас совершенно нельзя положиться, что мы - лгуны», — констатировал он.
Бывший американский офицер также подверг критике действия НАТО в ходе украинского кризиса и призвал отстранить Владимира Зеленского от должности, чтобы можно было начать мирное урегулирование конфликта России и Украины.
Ранее американский журналист Такер Карлсон во время беседы с коллегой Мэттом Таибби заявил, что администрация ушедшего президента США Джо Байдена «пыталась убить» Владимира Путина. При этом американский журналист не привел каких-либо доказательств своим словам и подробностей, однако назвал подобную попытку «безумием».
В свою очередь Владимир Путин заявил о своей открытости к переговорам с новым главой США по широкому кругу вопросов, включая украинский кризис. А недавно вернувшийся в Белый дом Дональд Трамп в свою очередь, выразил готовность обсудить с Путиным «прекращение войны».