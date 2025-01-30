Кадыров опубликовал пост на фоне слухов об исчезновении

Глава Чечни Рамзан Кадыров на фоне слухов о своем исчезновении опубликовал пост о боях в зоне специальной военной операции (СВО). Материал размещен в Telegram-канале политика.

Публикация размещена в 12:50 по московскому времени и посвящена операции батальона «Ваха» спецназа «Ахмат» на харьковском направлении. Предыдущий пост в канале Кадырова появился вечером 29 января.

Кадыров рассказал о блестящей боевой операции в зоне СВО

Ранее чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев назвал слухи о пропаже главы республики вбросами, которые «разгоняют вражеские Telegram-каналы». Он заверил, что Кадыров с начала 2025 года активно работает.