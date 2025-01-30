В ПАСЕ отказались признавать Путина «террористом»

Секретариат Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) отказал представителям Украины в регистрации правки, называющей президента России Владимира Путина «террористом». Об этом «Европейской правде» заявил нардеп Александр Мережко.

По его словам, во время работы над резолюцией «Обязательства Европы по справедливому и устойчивому миру на Украине» депутаты Рады предложили поправку, согласно которой российский лидер признавался бы «террористом». Однако после публикации всех предложений, этой поправки среди остальных не оказалось, рассказал Мережко.

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В секретариате ПАСЕ сообщили представителям Киева, что «обозначение главы государства как террориста равносильно использованию оскорбительных и нецензурных терминов, неуместных в официальном документе Ассамблеи».

« Н е д е л о с е к р е т а р и а т а — р е ш а т ь , ч т о д л я к о г о о с к о р б и т е л ь н о . Е с т ь д е п у т а т ы П А С Е , к о т о р ы е м о г у т о т к л о н и т ь м о ю п о п р а в к у . Т а к р а б о т а е т д е м о к р а т и ч е с к и й п р о ц е с с . А т о , ч т о п р о и з о ш л о с е й ч а с — э т о а к т п о л и т и ч е с к о й ц е н з у р ы » , — з а я в и л М е р е ж к о .

До этого генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе заявил, что Украина станет ключевым приоритетом для организации на 2025 год, и она продолжит добиваться проведения «спецтрибунала» для российского лидера Владимира Путина и других представителей руководства страны.