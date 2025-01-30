Кремль сделал заявление о находившихся на борту рухнувшего самолета фигуристах РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что данные о россиянах среди пассажиров разбившегося в Вашингтоне самолета подтверждаются. Об этом сообщает ТАСС.

Вечером 29 января заходивший на посадку самолет American Airlines столкнулся в воздухе с военным вертолетом Black Hawk неподалеку от национального аэропорта имени Рейгана в Вашингтоне. И самолет, и вертолет упали в реку Потомак.

Bombardier CRJ700 перевозил 60 пассажиров и четырех членов экипажа. На борту Black Hawk находились трое солдат. Официально данные о погибших пока не объявлялись. В СМИ появились сообщения, что на борту самолета находились российские фигуристы и другие россияне.