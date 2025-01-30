Захарова призвала проверять достоверность заявлений западных политиков

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале призвала с удвоенным вниманием проверять достоверность высказываний западных политиков, поскольку есть высокая вероятность, что очевидный фейк окажется точной цитатой.

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Дипломат сообщила, что еще 5-7 лет назад она проверяла заявления западных политиков на фейки.

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« С е й ч а с н у ж н о п р о в е р я т ь в с е с у д в о е н н ы м в н и м а н и е м , и б о в е л и к ш а н с , ч т о о ч е в и д н о ф е й к о в о е а б с у р д н о е з а я в л е н и е м о ж е т о к а з а т ь с я т о ч н о й ц и т а т о й » , — н а п и с а л а о н а .

13 января Захарова заявила, что все лица, обвинявшие Россию в ядерной дестабилизации, должны теперь называться лгунами и распространителями фейков.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что свободы слова на Западе точно нет. По его словам, события последних нескольких лет показали тенденцию распространения фейков и заказных материалов в зарубежных СМИ.

Ранее в МИД РФ назвали фейком письмо от Лаврова главе МИД Азербайджана.